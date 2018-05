Drei getötete Hundewelpen haben Jugendliche in einem Bach bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen am Samstag einen Jutesack aus dem Wasser des Kraichbachs gezogen. Beim Öffnen fanden sie drei verweste Tierkadaver vor. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei den toten Tieren um etwa drei bis vier Wochen alte Welpen handelt. Unbekannte hatten sie demnach erschlagen und in einem Sack in den Bach geworfen.

Meldung der Polizei