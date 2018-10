Jugendliche überreichen Kohleausstieg-Petition an Ministerin

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat von der Jugend-Initiative „Greenteam Schwabenpower“ eine Petition für den Kohleausstieg erhalten. Die Jugendlichen fordern darin, dass das Klimaziel 2020 eingehalten wird. Sie übergaben Schulze am Freitag in der Universität Hohenheim symbolisch eine Box mit 60 000 Unterschriften der Online-Petition „Klimaziel einhalten - Kohleausstieg einleiten“. Die Ministerin begrüßte das Engagement der Jugendlichen und betonte, dass auch sie die Klimaziele erreichen wolle.

Das „Greenteam Schwabenpower“, das sich seit drei Jahren für eine solidarische und ökologische Zukunft einsetzt, besteht aus Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren. In ihrer Online-Petition fordern sie unter anderem den Kohleausstieg bis spätestens 2030, mindestens 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß in Deutschland bis 2020 und das Abschalten oder Stilllegen der Hälfte der Kohlekraftwerke in Deutschland bis 2020.

