Jugendherbergen einst und heute: Gemeinschaft erleben in altem Gemäuer

Dietrich von Bern schaut den Angestellten beim Frühstück zu. Im Personalraum der Burg Wildenstein kämpft der mittelalterliche Recke gegen den Riesen Sigenot. Eine Sage, erzählt in 36 Wandbildern. Am Tisch schenkt Thomas Heinrich einen Kaffee ein. „Die Wandmalereien sind von 1538“, erzählt er und blickt zu den etwas verblassten, aber noch gut erkennbaren Sagendarstellungen hoch. Sie schmücken Räume des Herrenhauses auf Burg Wildenstein bei Leibertigen (Landkreis Sigmaringen). Thomas Heinrich fallen die jahrhundertealten Malereien kaum noch ins Auge. So ist das halt, wenn man auf einer Ritterburg arbeitet.

Herbergsvater und Burgherr

Heinrich ist gewissermaßen der Burgherr auf Wildenstein – eine beeindruckende Anlage mit wuchtigen Türmen und wehrhaften Mauern hoch über dem Donautal, die vor fast tausend Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. Die außerdem vor 100 Jahren zu einer Jugendherberge wurde, der ersten von heute insgesamt 47 in Baden-Württemberg. In diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert. Heinrich, ein gelernter Gartenarchitekt, ist nicht nur Burgherr, er ist auch Herbergsvater. Chef eines Beherbergungsbetriebs mit 151Betten und 15 bis 20 Angestellten. Die Jugendherberge im historischen Gemäuer leitet er gemeinsam mit seiner Frau. „Man könnte aus der Burg ein Museum machen“, sagt er. „Aber dann wäre es eben keine Jugendherberge mehr. Dass Kinder in einem solchen historischen Gebäude übernachten können, ist doch fantastisch.“

Erste deutsche Jugendherberge in Altena

Als Jugendherberge war Wildenstein ganz früh mit dabei. Nur acht Jahre vor ihrer Eröffnung, im Jahr 1914, war im sauerländischen Altena, ebenfalls auf einer Burg, die allererste Jugendherberge gegründet worden. Eine Idee, die sich von dort über die ganze Welt ausbreitete. In den frühen Jahren wurde sie von der Wandervogel-Bewegung vorangetrieben: Junge Menschen, die – oft von Idealen der Romantik geleitet – bewusst aufs Land gingen, um dort Natur, körperliche Ertüchtigung und Gemeinschaft zu erleben. In Gruppen zogen die Wandervögel durchs Land, fanden Unterschlupf in alten Scheunen oder ungenutzten Schulhäusern. Für sie wurden die ersten Jugendherbergen als feste Anlaufpunkte eingerichtet. Die jungen Wandersleute blieben dort meist nicht mehr als eine Nacht.

Erlebnispaket Jugendherberge

Im Grunde hat sich seitdem gar nicht so viel geändert, findet Susanne Pacher, Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg im Deutschen Jugendherbergswerk. „Die Idee, in der Natur Gemeinschaft zu erleben, trägt seit 100Jahren und wird weiter tragen“, ist sie sich sicher. Und das trotz aller Konkurrenz von Hostels und online vermittelten Privatzimmern: „Die Jugendherbergen sind mehr nur eine günstige Unterkunft. Wir wollen auch Bildungsanbieter sein.“ Ganze Erlebnispakete kann man hier inzwischen buchen.

Kletter, Kanufahren, Märchen

Auch in Wildenstein ist das so. Die Lage über dem Donautal lädt zum Klettern und Kanufahren ein, Hauptattraktion aber ist die Burg selbst. Schüler können etwa an der „Knappen-Akademie“ teilnehmen. Hier stehen Spiele im Mittelpunkt, die das Vertrauen zwischen den Teilnehmern stärken sollen. Zum Beispiel, indem sie sich von einer 15 Meter hohen Brücke in den Burggraben abseilen. „Das gibt es nur bei uns“, sagt Heinrich. Auch eine Märchenerzählerin kann man buchen. Anbieter sind oft externe Firmen, die sich auf Erlebnispädagogik spezialisiert haben. Der Jugendherbergs-Landesverband will nun einen eigenen Pool an Fachkräften dafür aufbauen und wirbt landesweit um Bewerber.

Burgherr hin oder her: Wer davon ausgeht, dass Thomas Heinrich mit einem großen, schmiedeeisernen Schlüsselbund durch die Räume geht, liegt falsch. Der Herbergsvater hält einen modernen Universalschlüssel hoch: „Einer reicht!“

Geheimgänge unter der Burg

Auch für die Wildensteiner Kapelle. Das winzige Gotteshaus stammt von Gottfried Werner Graf von Zimmern, der die Burg im 16. Jahrhundert zu einer mächtigen Wehranlage ausgebaut hat. Die Kapelle hat exakt zwei Sitzplätze für den Graf und seine Frau, ihre Kinder mussten stehen. Beim Verlassen fällt der Blick auf ein Schild an der Kapellentür, das auf einen Geheimgang im Gebetsraum hinweist. Geheimgang? „Ach ja“, sagt Heinrich, dreht sich noch einmal um und zieht einen unscheinbaren Teppich vor dem Altar beiseite. Eine schwere hölzerne Klappe kommt zum Vorschein, unter der eine hölzerne Stiege ins Dunkel führt. Der Graf hat sich hier einen Fluchtweg aus der Burg geschaffen, für den Fall der Belagerung. Heinrich zeigt den Geheimgang bei Führungen, Teil der Erlebnispädagogik ist er aber nicht. „Viel zu gefährlich“, sagt der Herbergsvater. Gefährlicher offenbar als das Abseilen von der Burgbrücke.

Etwa 40 Prozent der Gäste in Baden-Württembergs Jugendherbergen werden von Schulklassen gestellt, in Wildenstein sind es eher noch mehr. Dazu Familien und viele andere Gruppen, zum Beispiel vom Schwäbischen Albverein, aus dem kirchlichen und musischen Bereich. Dass es auf Wildenstein in der alten Kasematte einen Gruppenraum mit zehn Meter dicken Mauern gibt, trifft sich gut – hier können auch solche Chöre ungehindert proben, die eher am Anfang ihrer Gesangsausbildung stehen.

„Für Lehrer ist die erste Nacht am schlimmsten“

Im Moment ist es ruhig auf dem Burghof, die letzten Gäste sind abgereist, die nächsten kommen erst am Nachmittag. Heike Horn steht an der Rezeption und zieht einen Stapel Papier aus dem Regal. „Eine Pfarrgemeinde, ein Professor mit seinen Studenten, eine Reisegruppe aus Polen auf Durchreise“, zählt sie auf, wer sich für die Nacht angemeldet hat.

Horn, gelernte Bürokauffrau, sitzt seit 20 Jahren vor allem an der Rezeption auf der Burg, hilft aber auch bei der Reinigung und in der Küche aus. Sie kennt es und kann damit umgehen, wenn aufgedrehte Kinder durch die Gänge der Burg toben. „Das ist ja für die etwas Einmaliges“, erzählt sie und ergänzt: „Für die Lehrer ist meist die erste Nacht die schlimmste. Danach wird es besser.“

Corona-Pandemie hat Herbergen gebeutelt

20 Jahre Arbeit in der Jugendherberge – das ist längst nicht der Normalfall. Gerade in der Corona-Pandemie haben die Häuser gelitten, Mitarbeiter sind abgesprungen. Auch auf der Burg herrschte Kurzarbeit. Im Frühjahr 2020 und im Winter 2020/2021 waren die Jugendherbergen jeweils für mehrere Monate geschlossen, zwischenzeitlich nur mit begrenzter Kapazität geöffnet. „Wir waren die ersten, die zugemacht und die letzten, die wieder aufgemacht wurden“, sagt Thomas Heinrich – Corona verträgt sich nun einmal schlecht mit Schlafsälen für bis zu zwölf Personen, die aus verschiedenen Haushalten kommen.

Die Jugendherbergen im Land wurden 2020 vom Kultusministerium in Stuttgart mit sechs Millionen Euro über die Runden gerettet. Doch der Verband kommt aus „zwei absoluten Minus-Jahren“, wie die Vorsitzende Pacher sagt. „Wir sind froh, dass wir sie überstanden haben“.

Sanierungsstau in Millionenhöhe

Für den Rest des Jahres ist die Buchungslage laut Pacher zwar gut – auch durch die Pandemie bedingt gebe es ein großes Bedürfnis der Schulen nach Klassenfahrten. Dennoch hat Corona den ohnehin vorhandenen Investitionsstau an Jugendherbergen verschärft. An 20 Standorten sind bis 2030 Investitionen in Höhe von insgesamt 170 Millionen Euro nötig, heißt es vom Verband.

Auch auf Burg Wildenstein gäbe es genug zu tun. Thomas Heinrich ist bei seinem Rundgang im Ostturm angekommen. Dessen Dach müsste erneuert werden, und anders als im Herrenhaus ist hier die Ausstattung der Zimmer noch auf einem älteren Stand. Da geht es nicht nur um Waschbecken oder Toiletten auf dem Zimmer, sondern auch um Details, die den gesellschaftlichen Wandel und die gestiegenen Ansprüche der Gäste widerspiegeln. „Früher wäre es undenkbar gewesen, dass an jedem Bett eine Steckdose ist“, sagt Heinrich lächelnd. „Heute wäre es undenkbar, dass bei einer Renovierung keine Steckdosen eingebaut werden.“ Wo sollen die Absolventen der Knappen-Akademie sonst ihre Handys aufladen?

Burgherr gesucht

Thomas Heinrich beendet den Rundgang auf dem Wehrgang zwischen innerem und äußerem Burggraben. Es ist sein letzter Sommer hier. Ende des Jahres übernehmen seine Frau und er die Leitung der Jugendherberge in Freiburg. Ein Haus aus den 1980er-Jahren, mit mehr als doppelt so vielen Betten und mit einer anderen Klientel, es kommen eher ältere Schüler und Rucksackreisende. Ob er die Burg vermissen wird? Heinrich lacht. „Ich glaube schon“, sagt er. Doch der 59-Jährige und seine vier Jahre jüngere Frau arbeiten hier seit 2008, nun wollen sie einmal noch eine weitere berufliche Herausforderung angehen. Und das Jugendherbergswerk sucht den nächsten Burgherrn für Wildenstein, per Ausschreibung im Internet.