Judenhass in Baden-Württemberg: Studie prüft Antisemitismus

Nach wie vor fühlen sich Juden in Baden-Württemberg durch zunehmenden Antisemitismus stark bedroht. Laut Sicherheitsbericht des Landes steigt die Zahl der Taten aus Judenhass im Südwesten deutlich, auch eine Studie der Amadeu Antonio Stiftung verweist auf weit verbreitete judenfeindliche Verschwörungsmythen. Nun hat der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, untersuchen lassen, wie stark der Judenhass in Baden-Württemberg ausgeprägt ist und wie sehr die Phänomene der Corona-Pandemie ihn beeinflusst haben. Die Studienergebnisse stellt das Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig am heutigen Donnerstag (14.00 Uhr) vor.

„Verschwörungsmythen im Kontext der Corona-Pandemie enthalten oftmals antisemitische Narrative“, heißt es dazu auch im Sicherheitsbericht des Landesinnenministeriums. In den vergangenen Monaten hatten unter anderem Impfgegner oder Kritiker der Corona-Maßnahmen für Aufsehen gesorgt, weil auf Demonstrationen wiederholt Parallelen zwischen der Bundesregierung und der Nazi-Diktatur gezogen wurden. Scharf werden zudem Verschwörungsmythen kritisiert, die die Bedrohung durch das Coronavirus mit einem Komplott zu erklären versuchen.

