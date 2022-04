Jubiläums-Osterbrunnen in Schechingen für einen guten Zweck

Er gilt als einer der schönsten Osterbrunnen im Land und feiert 20-Jähriges: Rund 12.800 bemalte Hühner-, Gänse- und Straußeneier zieren den gusseisernen Dorfbrunnen aus dem Jahr 1865 auf dem Marktplatz von Schechingen (Ostalbkreis) bis zum 24. April. 75 Frauen und Männer haben ihn nach Angaben der Gemeinde in 1800 Arbeitsstunden geschmückt, der Abbau soll in 7 Stunden erledigt sein. In den Nationalfarben der Ukraine wirbt er für Toleranz und Frieden. Die Eier werden am Ende verlost. Der Erlös kommt der Kinderhospizarbeit im Ostalbkreis zugute.

