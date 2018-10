JU-Chef fordert kostenloses Interrail-Ticket für alle

Jugendliche sollen künftig kostenlos mit der Bahn durch ganz Europa reisen können. Das fordert Philipp Bürkle, Landeschef der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU). Diese will am Samstag auf ihrem Landestag in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) einen Leitantrag zur Zukunft der Europäischen Union verabschieden.

„Gerade für uns als junge Generation ist es dabei wichtig, noch mehr für den Austausch und die Begegnung auf dem Kontinent zu tun. Deshalb setzen wir uns für ein freies Interrail-Ticket zum 16. Geburtstag und mehr Schüleraustausche ein“, so Bürkle. Außerdem müsse das Stipendien-Programm Erasmus für Auzubildende ausgebaut werden. Es ermöglicht Auslandsaufenthalte.

Zu dem Landestag werden 150 Delgierte und weitere 100 Gäste erwartet.