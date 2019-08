Jonas Henninger ist bester Schäfer in Baden-Württemberg

Jonas Henninger aus Münsingen (Kreis Reutlingen) ist zum besten Schäfer in Baden-Württemberg gekürt worden. Der 28-Jährige setzte sich am Freitag beim Leistungshüten in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) gegen die Kollegen aus seiner Branche durch. Ihm gelang es am besten, gemeinsam mit dem Hütehund eine fremde Herde durch eine Art Parcours zu lotsen. Jahr für Jahr bekommt der Schäfer, bei dem die Schafe am besten gehorchen und am schnellsten das Ziel erreichen, in Markgröningen einen Geldpreis. Er darf außerdem am Bundeswettbewerb im Leistungshüten teilnehmen.

Die Feierlichkeiten dauern bis Montag, der Schäferlauf findet am Samstag statt. Dabei rennen Teilnehmer auf einem gemähten und 300 Schritte langen Stoppelfeld barfuß um die Wette. Erwartet werden rund 100 000 Besucher. Seit dem vergangenen Jahr ist der Schäferlauf als württembergisches Traditionsfest auch Unesco-Kulturerbe.