Bei einer brutalen Attacke hat ein unbekannter Angreifer eine Joggerin in Heidelberg schwer am Kopf verletzt. Der Mann habe die 47-Jährige unvermittelt am Neckarkanal von hinten angegriffen und ihr mit einem faustgroßen Stein mehrfach auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil sich die Frau massiv wehrte, flüchtete der Unbekannte. Zwei Passantinnen brachten die Frau nach dem Überfall, der sich am Mittwoch ereignet hatte, ins Krankenhaus. Vor dem Angriff war die Joggerin nach eigenen Angaben an dem Mann vorbeigelaufen, der am Rand des Leinpfads stand. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Mitteilung