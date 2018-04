Joggerin attackiert: Festgenommener legt Geständnis ab

Sechs Wochen nach einer Attacke auf eine Joggerin in Heidelberg hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Er sei dringend verdächtig, die Läuferin am 7. März von hinten mit einem Stein angegriffen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei der Vernehmung habe der Mann ein Geständnis abgelegt. Die Behörden ermitteln wegen versuchten Mordes. Hintergrund ist eine Attacke auf eine 47-Jährige am Neckarufer. Der Täter hatte mehrmals auf das sich heftig wehrende und schreiende Opfer eingeschlagen. Aufgrund der Gegenwehr floh er.

Er sei nach umfangreichen Ermittlungen in den Fokus der Polizei geraten, teilten die Behörden mit. Aus der Bevölkerung gingen demnach mehr als 100 Hinweise ein. Bei einer Durchsuchung wurden Beweise sichergestellt.

