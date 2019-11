Jogger wird von Auto angefahren: lebensgefährlich verletzt

Ein Jogger ist in Stuttgart beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 29-Jährige trotz roter Fußgängerampel über die Straße gelaufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde er von einer 53 Jahre alten Autofahrerin erfasst. Der Jogger kam nach dem Unfall am Sonntagabend in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung Polizei Stuttgart