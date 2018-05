Fast jeder Absolvent der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg findet direkt nach dem Studium einen Job. Das erklärt die Präsidentin des Statistischen Landesamts Carmina Brenner am Mittwoch in Stuttgart. Sie stellte die Absolventenbefragung für 2017 vor – es ist bereits die zehnte dieser Art. Von den mehr als 31 000 ehemaligen Studenten der früheren Fachhochschulen nahmen 20 Prozent an der Umfrage teil.

Wie bereits in den Vorjahren bewerteten neun von zehn Ehemaligen ihr Studium als positiv, drei von vier würden sich für dasselbe Studium und ebenso viele für die selbe Hochschule entscheiden. Bastian Kaiser, Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der HAW, sieht darin eine Bestätigung der Arbeit der praxisnahen Hochschulen. Er verwies bei der Vorstellung des Berichts darauf, dass der Übergang von Studium zu Beruf für die große Mehrheit der Absolventen fließend sei. „Wir wollten auf keinen Fall am Arbeitsmarkt vorbei ausbilden.“ 94 Prozent der ehemaligen Studenten hatten nach eigenen Angaben kein Problem, schnell einen Job zu finden. Im Schnitt dauerte dies keine drei Monate, sie starteten 13 Bewerbungsversuche und nahmen an drei Bewerbungsgesprächen teil.

Auch die Verdienstaussichten sind gut. Fast die Hälfte der Absolventen gab an, im ersten Berufsjahr zwischen 40 000 und 60 000 Euro zu verdienen. Für ein Fünftel der Befragten lag der Verdienst noch höher. An den praxisnahen Hochschulen studieren etwa 60Prozent Ingenieurswissenschaften.