Joachim Gauck in Mannheim mit Carlo-Schmid-Preis geehrt

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck (78) ist in Mannheim mit dem Preis der SPD-nahen Carlo-Schmid-Stiftung ausgezeichnet worden. Gauck werde unter anderem als Brückenbauer zwischen Ost und West in Deutschland und Europa geehrt, begründete die Stiftung mit Sitz in Stuttgart am Samstag. Stiftungschef Siegmar Mosdorf überreichte Gauck die Auszeichnung am Samstag bei einer Feierstunde im Schloss der nordbadischen Stadt. Die Laudatio hielt der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin.

Der Carlo-Schmid-Preis besteht neben einer Geldsumme aus einer Plastik des Künstlers Hans Scheib. Die Bronze stellt in Anlehnung an Friedrich Hölderlins Roman „Hyperion“ eine Figur dar, die den „Schritt nach vorn - den Fortschritt“ wagt. Die Auszeichnung haben bereits unter anderem die inzwischen gestorbenen Politiker Hans-Dietrich Genscher (FDP) und Helmut Schmidt (SPD) sowie der Fernsehsender Arte erhalten. Der 1940 in Rostock geborene Gauck amtierte von 2012 bis 2017 als Bundespräsident.

Der Preis soll an den Staatsrechtler Carlo Schmid (1896-1979) erinnern, dessen Bundestagswahlkreis Mannheim war. 1955 half er als Mitglied einer Delegation in Moskau, die Sowjetunion zur Freilassung deutscher Gefangener zu bewegen - darunter Gaucks Vater.

