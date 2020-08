Jetzt gewinnen: Schwäbische.de spendiert einen Kurzurlaub - ab ins Ötztal

Entspannen, auftanken, durchatmen in würziger Bergluft – dafür steht der Aqua Dome im Tiroler Ötztal, in dem Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe sprudelt. Umrahmt von mächtigen Gipfeln präsentiert sich das architektonisch beeindruckende Thermen-Resort in den Alpen mit seinen futuristisch anmutenden Wasser- und Saunawelten.

Auch außerhalb der Therme steht aktive Entspannung im Mittelpunkt. Das gelingt besonders gut im Naturpark Ötztal, auf Wanderwegen, Bergrouten und Mountainbike-Strecken. Hier geht’s spürbar bergauf, bis in alpines und hochalpines Gebiet, das von Gletschern geformt wurde. Imposanter Höhepunkt ist die Ötztaler Wildspitze mit stolzen 3774 Metern. Aber die Ötztaler Naturvielfalt lässt sich auch wetterunabhängig und weniger anstrengend drinnen entdecken – im neuen Naturpark Haus in Längenfeld. Hochmodern und multimedial, inklusive VR-Brillen, Hologramm und digitalem Wandrelief bringt es dem Besucher die alpine Bergwelt näher.

Es gibt auch eine Gesichtsbehandlung

Zum Aqua Dome in Längenfeld gehört ein elegantes Vier-Sterne-Hotel mit einem privaten Spa-Bereich auf dem Dach der Therme. In diesem Hotel verlosen wir heute einen Kurzurlaub für zwei Personen. Er beinhaltet zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück und Abendessen, das entweder aus einem Buffet oder einem Fünf-Gang-Wahlmenü besteht. Für die Gewinner ist die Nutzung der Aqua-Dome-Therme selbstverständlich inkludiert. Außerdem erhalten sie je eine Thermal-Deep-Gesichtsbehandlung im Hotel-Spa.

Wenn Sie also als Paar oder zusammen mit einer Freundin, Schwester oder Tochter ein paar erholsame Wellness-Tage im Ötztal verbringen möchten, müssen Sie nur zum Telefonhörer greifen und anrufen. Viel Glück!

Wer den Kurzurlaub im Ötztal gewinnen möchte, muss bis spätestens Donnerstag, 13. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/880031 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Aqua Dome“ sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung seines Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwaebische.de/datenschutz.