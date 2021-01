Gut eine Woche nach Weihnachten ist eine Jesus-Figur auf einer Parkbank in Urbach (Rems-Murr-Kreis) aufgetaucht. Ein Passant habe die 70 Zentimeter große, bemalte Gipsfigur am Sonntag gefunden und die Polizei alarmiert, sagte ein Sprecher. Der Gottessohn steht in rot-güldenem Gewand barfuß auf einem Sockel. Die Beamten gehen davon aus, dass das Abbild aus einer kirchlichen Einrichtung gestohlen wurde. Bisherige Nachforschungen seien aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, sagte der Sprecher. Daher sucht die Polizei seit Dienstag gewissermaßen mit einem Fahndungsfoto den Besitzer.

