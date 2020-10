Eine Melodie aus Afrika erobert die Welt und zaubert in düsteren Corona-Zeiten Lächeln in die Gesichter von Alt und Jung. Der eingängige Song "Jersualema" der Südafrikaner DJ Master KG und Nomcebo Zikode entwickelt sich global zu einem Hit, bringt Menschen in Bewegung und begründet einen globalen Trend: Getanzt wird, wo Platz ist. So auch am Stuttgarter Flughafen, wo man die aktuell beliebte Tanz-Challenge mit einer coolen Performance angenommen hat.