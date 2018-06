Stuttgart (dpa/lsw) - Fast jeder zehnte mögliche Erstklässler wird zurückgestellt und ein Jahr später eingeschult. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Stuttgart vom Donnerstag sind das vor allem Jungen. Im Herbst 2012 wurden Jungen mit gut 12 Prozent deutlich häufiger zurückgestellt als Mädchen mit gut 7 Prozent. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede: Die Späteinschulungen streuen von 6,4 Prozent in Heidelberg bis zu 12,5 Prozent im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Im neuen Schuljahr feiern nach Schätzungen 89 500 Kinder in Baden-Württemberg ihren ersten Schultag an einer Grundschule. Seit dem Jahr 2000 ist dieser Wert von mehr als 112 000 Kindern um ein Fünftel zurückgegangen. Hinzu kommen rund 1650 Erstklässler an Waldorfschulen und 4450 an Sonderschulen.

Landesamt für Statistik