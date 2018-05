Ob Kleidung, Möbel oder Auto - dem Kunden ein ganz individuelles, personalisiertes Produkt bieten zu können, gilt in der Wirtschaft als neuer Megatrend. In Stuttgart wurde deshalb am Donnerstag das „Leistungszentrum Mass Personalization“ eingeweiht, eine Kooperation der Fraunhofer-Gesellschaft und der Universität Stuttgart, die vom Land mit fünf Millionen Euro gefördert wird.

Enzelne, personalisierte Produkte zu Kosten eines Massenprodukts und unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zu entwickeln, zu designen und herzustellen, sei die zentrale Herausforderung, sagte Thomas Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), zu den Zielen des Leistungszentrums.

Für die Wirtschaft berge der Trend großes Potenzial, heißt es beim Wirtschaftsministerium. „Personalisierte Lösungen werden durch die Digitalisierung einen weiteren Schub erhalten und somit für unsere Wirtschaft immer bedeutender“, sagt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Allerdings benötigten gerade kleinere und mittelständische Unternehmen dabei Unterstützung - hier komme das neue Leistungszentrum zum Einsatz.

