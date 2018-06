Krankenhäuser in der Region spüren den Fachkräftemangel. Allerdings ist die Lage nicht überall so dramatisch wie im Landesdurchschnitt. Winfried Leiprecht, Sprecher der Oberschwabenkliniken (OSK) in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee: „Innerhalb von drei bis vier Monaten bekommen wir weiterhin gute Leute, doch kurzfristig ist es ganz schwer.“ Dort sind 33 Stellen in Medizin und Pflege frei – bei 2700 Jobs insgesamt. Die OSK schreiben rote Zahlen, konnten ihr Defizit aber zuletzt reduzieren. 2017 waren es noch 4,9 Millionen Euro, der Großteil entfiel auf Kosten für Neubauten. Die Kliniken Ostalb mit Standorten in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Ellwangen hatten 2017 Jahr ein Defizit von zwölf Millionen Euro. Dort berichten die Verantwortlichen vor allem von Problemen, wenn sie speziell geschulte Pflegekräfte etwa für Frühgeborene suchen. Das Klinikum Friedrichshafen mit Töchtern in Tettnang und Weingarten erwirtschaftete 2017 ein Minus von 1,2 Millionen Euro. Ein Grund: Hohe Kosten für Honorarkräfte, die fehlendes Stammpersonal ersetzten. Die Sanakliniken in Biberach, Laupheim und Riedlingen melden drei unbesetzte Arzt- und zwei offene Pflegestellen. 2017 erwirtschaftete man dort ein Plus. (tja)