Jede dritte Sportstätte ist marode – Der Bund streicht zum nächsten Jahr das Geld für den Ausbau

Jede dritte Sportstätte in Baden-Württemberg ist dringend sanierungsbedürftig. Das sagt der Sprecher des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), Thomas Müller. Vor diesem Hintergrund kritisiert der Verband die jüngste Entscheidung der Bundesregierung, Geld für entsprechende Hallen, Plätze und Anlagen zu streichen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht darin ein „falsches Signal“. Bei einem Investitionsbedarf von 30 Milliarden Euro deutschlandweit könnten die Kommunen den Sanierungsstau nicht mit eigenen Mitteln auflösen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Deutschen Presse-Agentur.

Bayern und Baden-Württemberg fehlen über 50 Millionen Euro

Durch den „Investitionspakt Sportstätten“ standen Kommunen im Südwesten in diesem Jahr rund 25,5 Millionen Euro für die Sanierung und den Ausbau etwa von Fußballplätzen, Schwimmbädern, Stadien und Turnhallen zu. Bayerischen Kommunen bekamen im Jahr 2022 rund 28,6 Millionen Euro aus dem Investitionspakt. Bundesweit waren im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 110 Millionen, für das Jahr 2024 von 160 Millionen Euro vorgesehen. Diese Förderung fällt weg.

Das Geld werde dringend benötigt, sagt Christopher Heck, Sprecher des Gemeindetags Baden-Württemberg. „Nachdem gerade während der zurückliegenden Hochphase der Pandemie zahlreiche Sportangebote gänzlich ausfallen mussten, sind nun vermehrt Investitionen zur Belebung dieses – auch gesellschaftlich – wichtigen Bereichs erforderlich“, sagt Heck. Der Sport und damit auch die Sportstätten dienten dem Zusammenhalt, der sozialen Integration und der Gesundheitsförderung. „Gerade im Bereich der energetischen Sanierung von Sporthallen und Schwimmbädern, der unter Berücksichtigung der aktuellen Lage bedeutender denn je scheint, besteht ein großer Sanierungsstau.“ Mit sanierten Sportanlagen könnte demnach ein wichtiger Beitrag zum Energiesparen und zum Klimaschutz geleistet werden, so Heck.

Das betont auch Müller vom WLSB. Das Förderprogramm sei nötiger denn je, weil man den Energieverbrauch senken müsse mit Blick auf die aktuell explodierenden Kostensteigerungen beim Gas, sagt Müller.

Es muss viel Geld in die Hand genommen werden, denn je weniger Wassereimer in der Turnhalle stehen, desto besser ist es. Thomas Müller, Württembergische Landessportbund

Bayerischer Gemeindetag bedauert Entscheidung der Politik

„Was der Bund vor wenigen Jahren als große Wohltat angekündigt und beschlossen hat, wird jetzt gestrichen. Das trägt nicht gerade zur Stärkung des Vertrauens in die Politik bei. So entsteht bei den Kommunen und Sportvereinen keine Planungssicherheit“, so ein Sprecher des Bayerischen Gemeindetags.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg bedauert das Ende des Bundesprogramms ebenfalls. „Baden-Württemberg hätten in den Jahren 2023/24 zusammen 28 Millionen Euro erhalten“, sagt ein Ministeriumssprecher. Er verweist dabei aber auch auf andere Förderprogramme für Sportstätten. „Es ist davon auszugehen, dass die Förderung des Bundes nicht komplett eingestellt wird, sondern im Rahmen eines anderen Förderprogramms weiterläuft“, sagt der Sprecher.

Ersatzprogramm kann kein Ausgleich sein

Ein solches gibt es schon seit 2019, nämlich das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Durch dieses sollen bis 2027 bundesweit bis zu 500 Millionen Euro fließen. Das Förderprogramm gibt es unabhängig des „Investitionspakts Sportstätten“, der Förder-Schwerpunkt hier liege auf Sportstätten, so das Bundesbauministerium.

Der WLSB begrüßt dieses Programm zwar aufgrund der „weiterhin guten finanziellen Ausstattung“, wie Müller sagt. „Aber die Streichung des ,Investitionspakts’ wird dadurch nicht ausgeglichen und dies ist ein Rückschritt für die Sanierung von Sportanlagen.“ Ob diese Förderung Finanzierungslücken schließen kann, bleibt auch für den Bayerischen Landessportbund (BLSB) fraglich, da der Regelfördersatz hier lediglich 45 Prozent beträgt, so Thomas Kern, Geschäftsführer des BLSB.

Beim Programm des Bundesbauministeriums gibt es zudem einen Haken. Der Aufruf kam Ende Juli, die Antragsfrist endet am 30. September. „Das sind nur zwei Monate, um ein Bauvorhaben zu planen, was zu knapp ist – außer man hat gerade einen fertigen Plan in der Schublade“, sagt Müller.

Das Land fördert den kommunalen Sportspättebau mit eigenen Mitteln

Der Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) betont, dass es unabhängig vom Bund auch landeseigene Förderung für Sportstätten gebe. Im Programm „Kommunaler Sportstättenbaus“ stelle das Land jährlich etwa 17 Millionen Euro zur Verfügung, über die „Vereinssportstättenbauförderung“ seien rund 20 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt eingeplant. Darüber hinaus würden darüber in den Jahren 2022 und 2023 zusätzliche 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Der WLSB, der auf die kommunalen Sportanlagen als Trainingsflächen angewiesen ist, unterstützt die Kritik der Gemeinden, denen das Geld aus dem Investitionspakt des Bundes nun fehlt. Viele Sportanlagen und -hallen seien 40 Jahre und älter. „Jede dritte Sportstätte ist dringend sanierungsbedürftig“, sagt er. „Die Sanierungsvorhaben müssen an die aktuellen Anforderungen angepasst werden können.“ Sportstätten sind in der Regel für verschiedene Sportarten vielseitig nutzbar. „Mit einer Sanierung eines Stadions könnte man zum Beispiel ein Beachvolleyballfeld mit einbauen. Solche Dinge fallen jetzt aber flach“, befürchtet er.

Müller erklärt: „Die Förderprogramme sind in letzter Zeit etwas wild. Da kommen selbst unsere Fachleute kaum hinterher.“ Priorität müssten für ihn aber Investitionen haben. „Es muss viel Geld in die Hand genommen werden, denn je weniger Wassereimer in der Turnhalle stehen, desto besser ist es“, sagt er.