Japaner Endo und Ito wieder im Training des VfB Stuttgart

Mit Kapitän Wataru Endo und Abwehrspieler Hiroki Ito ist der VfB Stuttgart am Montag in die Vorbereitung auf die wichtige Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld gestartet. Das Duo trainierte am Montag mit der Mannschaft, für die es beim Tabellenvorletzten auf der Alm am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um weitere Punkte für den Verbleib in der Fußball-Bundesliga geht.

Endo hatte nach der erfolgreichen Qualifikation für die WM in Katar in Absprache mit dem Verband auf das zweite Spiel der japanischen Nationalelf gegen Vietnam an diesem Dienstag verzichtet, wie der VfB mitteilte. Sein Landsmann Ito fehlte den Schwaben zuletzt wegen einer Corona-Infektion. Die Mittelfeldspieler Atakan Karazor und Daniel Didavi trainierten am Montag nur individuell.

