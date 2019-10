IT-System-Ausfall: Klinik nimmt keine Patienten mehr auf

Wegen eines Ausfalls der IT-Systeme kann das St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg derzeit nach eigenen Angaben keine „neuen“ Patienten behandeln. Die Klinik sei nicht in der Lage, Patienten aufzunehmen, neue Patienten in der Notaufnahme zu behandeln oder sonstige Dienstleistungen zu erbringen, teilte das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstagabend mit. Das Krankenhaus sei auch telefonisch und digital nicht erreichbar.

Auf der Internetseite der Oberschwabenklinik heißt es, diese sei wegen einer Störung der Telefone und des IT-Systems momentan nicht erreichbar. Die zur Klinik gehörenden Krankenhäuser in Bad Waldsee und Wangen im Allgäu nehmen demnach trotz der Störung Patienten auf.

Oberschwabenklinik