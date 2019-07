Fenerbahce Istanbul hat Interesse an einer Verpflichtung von Orel Mangala vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart. Das sagte Mangalas Berater Mehmet Eser der „Bild“-Zeitung (Dienstag). „Er hat in Stuttgart aber einen Vertrag bis 2023. Das gilt es zu respektieren. Alles andere liegt beim VfB“, sagte Eser. Der Mittelfeldspieler war zuletzt an den Hamburger SV verliehen und hatte dort starke Leistungen gezeigt.

