Zwei Longboard-Fahrer stürzen in einer Kurve – Einer verletzt sich schwer

Ein 18 Jahre alter Longboard-Fahrer hat sich in Isny im Kreis Ravensburg bei einem Sturz schwer verletzt. Sein 19-jähriger Begleiter stürzte laut Polizei ebenfalls, wurde jedoch nur oberflächlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstag, kurz nach Mitternacht, an der Felderhalde.

Zu schnell abgebogen

Nach Angaben der Polizei wollten die beiden 19 und 18 Jahre alten Heranwachsenden an der Einmündung zum Spitalhof nach links abbiegen und stürzten hierbei, unabhängig voneinander, wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve. Der 18-Jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Longboard ist ein längliches Brett mit zwei Achsen, welche mit je zwei Rädern versehen sind. Die Länge des Decks beträgt üblicherweise zwischen 90 und 150 Zentimetern. Die Breite reicht von 17 bis 25 Zentimeter.