Islamunterricht ausweiten

Das ist eine sehr gute Nachricht: Baden-Württemberg schafft die Möglichkeiten, um an möglichst vielen Schulen islamischen Religionsunterricht anzubieten. Die Inhalte können islamische Verbände und muslimische Experten mit bestimmen. Doch gegen die Landesregierung wird nichts entschieden. Alle Beteiligten verpflichten sich auf das Grundgesetz.

Damit bleibt der Staat Hüter darüber, was in den Klassenzimmer gelehrt wird. Muslime könne ihre Kinder in den Schulunterricht schicken. Das wollen mehr Eltern tun, als es derzeit Plätze gibt. Das Land bietet damit eine Alternative zu den Angeboten von Moscheen. Was dort hinter verschlossenen Türen gepredigt wird, kann der Staat kaum kontrollieren.

Die Entscheidung ist ein gutes Signal. Es sagt den Muslimen: Euer Glaube hat seinen Platz in diesem Land. Ja, es gibt Bedingungen. An die müssen sich aber alle Glaubensgemeinschaften halten. Ein moderner Islam, der Grundrechte achtet, gehört zu Deutschland. Seine Anhänger gilt es zu stärken. Genau das macht Baden-Württemberg.