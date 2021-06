Inzidenz im Südwesten sinkt auf 12,7: Kein Kreis über 35

Ein 200 bis 300 Kilo schwerer alter Stein liegt neben dem Weg auf der Erdoberfläche im Wald. Sehr lange kann er da nicht gelegen haben, denn er ist nicht überwuchert oder eingewachsen, noch steckt er mindestens zu einem Teil im Boden. Aber genau so war einmal seine Funktion gewesen: Der Stein stak in der Erde und hat ab 1725 die Grenze nach Spaichingen markiert. Vermutlich von Aldingen aus, was damals die Landesgrenze zwischen Württemberg und Vorderösterreich, also zweiter Länder markierte.