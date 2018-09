Die SHW Werkzeugmaschinen GmbH mit Sitz in Aalen hat einen neuen Eigner. Das Unternehmen hatte im Mai Insolvenz angemeldet; nun wurde es von der SFO-Gruppe übernommen, der Holding einer Münchner Unternehmerfamilie. „Das schwäbische Unternehmen bleibt damit in der Hand von süddeutschen Kapitalgebern“, teilte SHW am Montag mit. Die Belegschaft, am Hauptsitz rund 240 Mitarbeiter, sei übernommen worden.

Grund für die Insolvenz im Mai waren die Sanktionen der EU gegen Russland, die zu einem Umsatzeinbruch geführt hatten. Die Auftragsbücher waren nach Unternehmensangaben zum Zeitpunkt der Insolvenz jedoch bereits wieder voll. SHW Werkzeugmaschinen ist auf hochtechnologische Fräsmaschinen spezialisiert, die unter anderem bei der Bearbeitung von Komponenten für Großdieselmotoren oder Turbinen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen betreibt Service-Niederlassungen in China, Indien und den USA.

