Aufrufe zu Umsturz und Bürgerkrieg: Interne Chats bringen Bayern-AfD in Erklärungsnot

Die bekannt gewordene teils radikale Konversation in einer abgeschotteten Internet-Gruppe der AfD Bayern zieht immer größere Kreise. Am Donnerstag forderten die Mitglieder des Bildungsausschusses im bayerischen Landtag die Abberufung des Ausschussvorsitzenden Markus Bayerbach (AfD). Für das vom FDP-Abgeordneten Matthias Fischbach auf den Weg gebrachte Abberufungsverfahren stimmten sämtliche Fraktionen. Nur Bayerbach selbst und der Freie-Wähler-Abgeordnete Leopold Herz enthielten sich der Stimme.

Zu Sitzungsbeginn stand die nicht anwesende oberbayerische AfD-Landtagsabgeordnete Anne Cyron im Kreuzfeuer. Sie soll sich in einem Internet-Chat der „Alternativen Nachrichtengruppe Bayern“ für einen gewaltsamen Umsturz ausgesprochen haben. Zitiert wird sie mit den Worten: „Denke, dass wir ohne Bürgerkrieg aus dieser Nummer nicht mehr 'rauskommen.“ Der komplette Wortlaut des internen Chats war dem Bayerischen Rundfunk zugespielt worden.

Bayerbach bestreitet Teilnahme am Chat – Fraktionen werfen ihm Lügen vor

Auf Vorhaltungen von Abgeordneten anderer Fraktionen, sich nicht hinreichend von seiner Parteikollegin zu distanzieren, erklärte Bayerbach, er sei nicht Mitglied der Chatgruppe und wisse darüber nur aus der Presse. Über den von anderen Parteien geforderten Abzug Cyrons aus dem Ausschuss könne nur die AfD-Fraktion entscheiden. Es sei „kein Thema, dass die AfD Umsturz, Revolution und Gewalt ablehnt“, fügte er hinzu.

Die Bombe ließ der FDP-Abgeordnete Fischbach etwas später platzen. In dem Chat der AfD-Gruppe finden sich nach seinen Informationen nicht weniger als 458 Äußerungen Bayerbachs. Offenbar habe der Ausschussvorsitzende die Mitglieder „angelogen“. Das Vertrauen in seine Person sei „massiv geschädigt“, begründete Fischbach seinen Abberufungsantrag.

Weichen für Abberufung gestellt

Nach der Geschäftsordnung des bayerischen Landtags sind damit die Weichen für die Abberufung Bayerbachs gestellt. Diese kann demnach frühestens zwei Wochen nach Eingang des Antrags in nicht öffentlicher Sitzung und geheimer Abstimmung beschlossen werden. Erforderlich ist eine Zweidrittelmehrheit. Die AfD-Fraktion muss dann „unverzüglich“ einen anderen Abgeordneten für diese Funktion vorschlagen.

Ursprünglich hatten die Freien Wähler (FW) in Abstimmung mit der CSU vor allem die Absicht verfolgt, die AfD-Parlamentarierin Cyron aus dem Bildungsausschuss zu entfernen. Deren Aussagen stünden „in krassem Gegensatz zu den Aufgaben und der moralischen Verpflichtung dieses Ausschusses“, erklärte Vize-Ausschussvorsitzender Gotthardt.

Schwere Vorwürfe gegen AfD-Politiker

Nach der turbulenten Sitzung legten die Landtagsfraktionen nach. Die AfD habe in den Chats ihr wahres Gesicht gezeigt, sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kreuzer. Die demokratische Grundordnung solle auch mit Gewalt bekämpft werden. Ein Politiker, der dagegen nicht mit aller Kraft ankämpfe, sondern diese Auswüchse auch noch befeuere, sei als Ausschussvorsitzender auf keinen Fall tragbar.

Bayerbach habe dem Gremium trotz Nachfrage verschwiegen, dass er selbst wohl aktives Mitglied des „Skandal-Chats“ der AfD bei Telegram gewesen sei, erklärte Vizeausschussvorsitzender Gotthardt von den Freien Wählern. Damit sei „die rote Linie überschritten.“ Wer sich als aktives Mitglied in „kruden Chats mit rechtsextremen Inhalten“ tummele, könne keinem für Extremismusprävention mitverantwortlichen Spitzengremium der bayerischen Demokratie vorstehen, betonte FW-Parlamentsgeschäftsführer Fabian Mehring.

Aufrufe zum Bürgerkrieg

Es sei erschreckend, dass Menschen, die zum Bürgerkrieg und zur Etablierung eines autoritären Systems aufriefen, in der „Herzkammer der Demokratie“ säßen, erklärte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Bayerbach könne „auf gar keinen Fall“ Vorsitzender bleiben. Schulze forderte die bayerische Staatsregierung auf, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

Markus Bayerbach habe sich wie seine Kollegin Anne Cyron „munter an der unsäglichen AfD-Chatgruppe beteiligt, in der unter anderem demokratische Wahlen abgelehnt wurden und zum Sturz der Demokratie aufgerufen wurde“, erklärte die SPD-Abgeordnete Margot Wild. Bayerbach habe versucht, dies gegenüber dem Bildungsausschuss zu verschleiern: „Damit ist jegliche Arbeitsgrundlage hinfällig. Bayerbach ist als Vorsitzender des Bildungsausschusses völlig untragbar.“

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der AfD-Landtagsfraktion heißt es, man verwahre sich „gegen alle Versuche, die AfD zu diffamieren, etwa mit aus dem Kontext gegriffenen Aussagen einzelner Personen in einer Chat-Gruppe.“ Die AfD-Mandatsträger seien „rechtstreue, patriotisch orientierte Demokraten, für die das Wohl unserer Heimat an erster Stelle steht.“ Rechtswidrige und undemokratische Äußerungen oder Verhaltensweisen, die den Bürgern sowie der freiheitlich-demokratischen Ordnung schadeten, „lehnen wir entschieden ab“, heißt es in der Erklärung.

Auch Lindauer AfD-Politiker beteiligt

Es könnte für die AfD schwierig werden, im Falle der wahrscheinlichen Abberufung einen anderen, unvorbelasteten Kandidaten zu finden. Nach BR-Informationen sollen der „Nachrichtengruppe“ 16 der 18 bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten angehören.

In der Gruppe aktiv war offenbar auch der Lindauer AfD-Politiker Rainer Rothfuß. Seit Oktober ist er stellvertretender Vorsitzender der AfD Bayern. Rothfuß soll in dem AfD-Chat in Zusammenhang mit Corona von einer „Impfdiktatur“ und „Impfapartheid“ geschrieben haben: Die Impfungen seien ein „Genozid an den reichen Europäern und Nordamerikanern, die sich die Impfung leisten können“, wird er zitiert.

Auf seiner Facebook-Seite schrieb Rothfuß am Donnerstag: „Das politisch-mediale, pharmaphile Macht-Kartell hyperventiliert. Für sie scheint die Diskurshoheit nach wie vor abgesichert. Sonst würden sie sich diesen Angriff gegen die Alternative für Deutschland nicht trauen auf der Grundlage von 160 000 an die Presse geleakter Chat-Nachrichten.“