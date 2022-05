International Gesuchter am Flughafen Karlsruhe festgenommen

Ein wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts international gesuchter Mann ist am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden festgenommen worden. Bis zu seiner Auslieferung nach England kam er in ein Gefängnis, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der 31 Jahre alte Albaner war am Sonntag mit einem Flug aus Albanien angekommen. Bei der Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass britische Behörden ihn wegen eines Tötungsdelikts suchten und eine internationale Fahndung veranlasst hatten.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220503-99-137939/2