Integrationsplattform: Neues Angebot in Metropolregion

Eine neue Onlineplattform soll die Angebote für Flüchtlinge in der Ländergrenzen überschreitenden Metropolregion Rhein-Neckar bündeln und Helfer zusammenbringen. Die Plattform „alvivi“ soll an diesem Donnerstag (1. Februar) um 15.00 Uhr freigeschaltet werden, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Zur Metropolregion gehören Teile Badens, Südhessens und der Pfalz.

Entwickelt wurde das Angebot (www.alvivi.net) von der BASF in Kooperation mit Vertretern der haupt- und ehrenamtlichen Integrationshilfe, der Politik sowie mit Flüchtlingen und Zugewanderten. Auf der Webseite sollen Zugewanderte im Bereich „Ankommen“ neben Informationen und praktischen Tipps ein Verzeichnis von Ansprechpartnern und Anlaufstellen finden. Ebenso Checklisten, um sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.

Im Bereich „Leben“ gibt es für Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger in Deutschland sind, Informationen zu Arbeit und Wohnen. Außerdem sollen sie passende Sprachkurse suchen oder sich Freizeit-Tipps holen können. Im Bereich „Helfen“ können sich Einzelpersonen oder Gruppen als Freiwillige melden oder Angebote eintragen.

Das Ziel sei, Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen, das Miteinander in der Gesellschaft zu stärken und somit Integration in der Metropolregion zu ermöglichen. In Städten würden die Angebote bereits gebündelt, aber auf der Ebene der Metropolregion sei das etwas Neues, sagte eine Sprecherin des Chemieunternehmens.

Onlineplattform "alvivi"