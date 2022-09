Institut warnt vor Rückgang bei Wohnungs-Neubau

Vor der Bauministerkonferenz der Länder an diesem Donnerstag in Stuttgart hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vor einem Rückgang bei neu fertiggestellten Wohnungen in diesem und im kommenden Jahr gewarnt. „Das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen jährlich ist weiter weg als bisher“, sagte IW-Experte Michael Voigtländer der „Rheinischen Post“ (Donnerstag).

Viele Projektentwickler warteten derzeit ab oder verschöben Bauprojekte. Zum einen stelle sich die Baupreisentwicklung als sehr volatil und unberechenbar dar, zum anderen habe die Nachfrage stark nachgelassen. Institutionelle Investoren kauften derzeit kaum Immobilien, Kapitalanleger und Selbstnutzer seien ebenfalls verunsichert und müssten sich erst an die neue Zinssituation anpassen: „Entsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bautätigkeit in diesem und vor allem im nächsten Jahr zurückgeht.“

Wichtig sei es nun, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie Baukosten reduziert werden könnten. Darüber hinaus sollten in der aktuellen Situation Anpassungen bei Baugenehmigungen leichter möglich sein.

