Installateur sägt Gaszähler auf: Funkenflug verursacht Brand

In einer sanierungsbedürftigen Wohnung in Stuttgart ist es am Dienstag zu einem Gasbrand gekommen, bei dem ein 44-jähriger Mitarbeiter eines Installationsbetriebes leicht verletzt wurde. Wie die Polizei meldete, konnte Feuerwehr das Feuer schnell löschen. Weitere Handwerker, die sich ebenfalls am Brandort befanden, wurden nicht verletzt. Bei den Renovierungsarbeiten hatte der 44-Jährige ein Rohr des Gaszählers mit einer Flexsäge angeschnitten. Der Funkenflug entzündete übrig gebliebenes Gas und entflammte schließlich einen nahegelegenen Schrank.

Pressemitteilung