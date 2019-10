Von Schwäbische Zeitung

Mehrere Haushalte in Biberach, den Teilorten und in einigen Umlandgemeinden waren am Dienstagmorgen ohne Strom.

Bei Baggerarbeiten in Mettenberg sei eine Leitung beschädigt worden, bestätigt die Ewa Riss auf Nachfrage von „Schwäbische.de“.

Nach Angaben der Netze BW gab es gegen 8.43 Uhr einen Baggerbiss in deren Folge auch große Teile von Schemmerhofen, Maselheim und Mietingen ohne Elektrizität waren. Auch Warthausen soll betroffen gewesen sein.