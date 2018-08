Insekten-Erhebung im Naturschutzgebiet: Umweltminister dabei

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) informiert sich in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) über das sogenannte Insektenmonitoring in Baden-Württemberg. Der Minister wird am Mittwoch (10.00 Uhr) im Naturschutzgebiet Ruchberg verfolgen, wie die Kartierung von Insekten abläuft. Beim Insektenmonitoring sollen die Artenvielfalt und der Bestand von Insekten und Fledermäusen in Baden-Württemberg untersucht werden.

Im November vergangenen Jahres hatte die grün-schwarze Landesregierung ein Sonderprogramm zum Erhalt der Artenvielfalt beschlossen. Das Programm soll dem Insektensterben im Südwesten Einhalt gebieten. Bis Ende 2019 sind 30 Millionen Euro dafür veranschlagt. Sechs Millionen Euro zusätzlich kommen für das Insektenmonitoring hinzu. Gründe für das Artensterben sollen unter anderem die Vernichtung des Lebensraums und die Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft sein.

Infos zum Sonderprogramm zum Erhalt der biologischen Vielfalt