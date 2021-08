Innerhalb von einer Stunde zwei Einsätze im selben Haus

Gleich zweimal hat die Feuerwehr kurz nacheinander zu einem Wohnhaus in Tübingen ausrücken müssen. Zunächst war in der Küche einer Wohnung am Donnerstagabend das Essen angebrannt, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch die dabei entstandene Rauchentwicklung sei der Feueralarm ausgelöst worden.

Etwa eine Stunde später wurde die Feuerwehr dann wieder gerufen, weil in einer anderen Wohnung des Gebäudes ein Wasserkocher zu schmoren begonnen hatte. Laut Polizei hatte ein Bewohner das Gerät auf der eingeschalteten Herdplatte abgestellt. Ein Mitbewohner des Mannes warf den qualmenden Wasserkocher anschließend aus dem Fenster. Das Gerät soll auf einen 50-Jährigen gefallen sein, der unterhalb des Fensters stand. Der Mann wurde den Angaben zufolge aber nur leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-991465/3

