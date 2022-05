Innenverteidiger Hüsing verlässt 1. FC Heidenheim

Innenverteidiger Oliver Hüsing verlässt nach drei Jahren den 1. FC Heidenheim. Der 29-Jährige habe das Angebot zur Verlängerung seines am 30. Juni auslaufenden Vertrags aus wirtschaftlichen Gründen nicht angenommen, teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Hüsing war 2019 vom damaligen Drittligisten Hansa Rostock nach Heidenheim gewechselt. Der heutige Zweitliga-Konkurrent soll laut früheren Medienberichten an einer Rückkehr Hüsings interessiert sein. Für den FCH bestritt der Abwehrspieler 80 Pflichtspiele und erzielte dabei vier Tore.

