Innenminister tagen am Bildschirm

Die diesjährige Herbstkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern findet angesichts der eskalierenden Corona-Lage nur teils in Präsenz in Stuttgart statt. Um dem Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen, werde die am kommenden Mittwoch startende Innenministerkonferenz (IMK) in einem hybriden Format stattfinden, teilte das baden-württembergische Innenministerium, das die Konferenz ausrichtet, am Donnerstag mit. Vor Ort sein werden der baden-württembergische Ressortchef Thomas Strobl (CDU), der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) als Sprecher der unionsgeführten Länder, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) als Sprecher der SPD-geführten Länder und Vertreter aus dem Bundesinnenministerium.

