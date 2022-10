Innenminister Strobl zahlt Geldauflage

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl kämpft um seine politische Zukunft. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat dem CDU-Landeschef ein Angebot gemacht: Zahlt er 15 000 Euro, stellt sie die Ermittlungen gegen ihn ein. Strobl nimmt dies an. Kann der Mann, der über die Einhaltung der Landesverfassung wacht und Chef der Landespolizei ist, jetzt noch im Amt bleiben?

Strobl ist damit nicht vorbestraft und gilt als unschuldig

Strobl gilt damit nicht als vorbestraft. Die Höhe der Geldauflage orientiert sich am Einkommen. Am Donnerstagabend hatte sich Strobl hinter verschlossenen Türen den Abgeordneten der CDU-Landtagsfraktion gestellt. Dem Vernehmen nach unterstütze ihn eine große Mehrheit. Später gab es noch eine Schalte mit dem CDU-Präsidium im Land. Zuvor hatte Fraktionschef Manuel Hagel bereits mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gesprochen. Die Fraktion werde ihren Minister nicht zum Rücktritt auffordern, sondern stärken, soll Hagel versichert haben. Aus dem Umfeld Kretschmanns hieß es zuletzt, dieser werde wohl in einem Szenario wie dem aktuellen an Strobl festhalten, wenn es auch die CDU tue. Das Kalkül der grün-schwarzen Regierung scheint klar: Hauptsache Ruhe in Zeiten der Krisen, Augen zu und durch.

Strobl: Zahle, um Verfahren zügig zu beenden

Strobl selbst teilte am späten Donnerstagabend mit: „Die Zeiten sind ernst, die Sicherheitslage ist ernst. Die Menschen im Land haben in diesen Zeiten zu Recht den Anspruch, dass sich ein Innenminister voll und ganz auf die Gewährleistung der Inneren Sicherheit konzentrieren kann.“ Er zahle die Geldauflage nur, um das Verfahren zügig zu beenden. Seine Anwälte seien ebenso wie mehrere renommierte Juristen, die Strobl mit Gutachten beauftragt hatte, der Auffassung, dass er sich nichts habe zuschulden kommen lassen.

Brief an Journalisten weitergegeben

Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Strobl, weil er das Schreiben eines Anwalts an einen Journalisten weitergeben hat. Es stammt vom Verteidiger eines ranghohen Polizeibeamten, dem sexuelle Belästigung einer Hauptkommissarin vorgeworfen wird. Gegen ihn laufen seit Ende 2021 ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft sowie eine internes Disziplinarverfahren. In dem Brief soll der Anwalt des Polizeibeamten Strobl angeboten haben, die Angelegenheit in einem persönlichen Gespräch zu klären und dann das dienstrechtliche Verfahren einzustellen.

Strobl: Wollte Transparenz herstellen

Diesen Brief ließ Strobl durch einen Mitarbeiter an einen Journalisten weiterleiten. Das hat der Innenminister zugegeben. Er habe damit „maximale Transparenz“ herstellen und sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, zu mauscheln. Die Staatsanwaltschaft wirft Strobl vor, unerlaubt Informationen aus einem laufenden Verfahren veröffentlicht zu haben. Der Minister rechtfertigt sich unter anderem damit, dass es ein öffentliches Interesse an den Informationen gegeben habe.

Opposition fordert Rücktritt

Die Opposition lässt das nicht gelten. Sie fordert seit Frühjahr immer wieder den Rücktritt Strobls. In einem Untersuchungsausschuss des Landtags muss sich dieser außerdem den Fragen der Abgeordneten stellen. Darin geht es nicht nur um den Vorgang rund um die Weitergabe des Anwaltsbriefes, sondern auch um mögliche Mauscheleien bei der Stellenvergabe in der Polizei.

Auch Lucha zahlte Geldauflage

In jüngerer Vergangenheit waren bereits zwei andere Minister trotz Zahlung einer Geldauflage im Amt. Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) zahlte kurz vor Amtsantritt 5000 Euro, auch gegen ihn liefen Ermittlungen „einer verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen“. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) entrichtete 2500 Euro an eine gemeinnützige Organisation, daraufhin wurden Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Vorteilsnahme eingestellt.