Innenminister Strobl bestätigt: Hisbollah lagerte Ammoniumnitrat im Südwesten

22 neue Corona-Fälle hat das Landratsamt Ravensburg am Freitag gemeldet. Allein aus der Gemeinde Baienfurt sind es sechs Fälle. Das ist der höchste Wert an diesem Freitag. Den zweithöchsten Wert verbucht die Stadt Ravensburg mit vier Fällen seit der Vormeldung am Dienstag.

Nach Informationen der Gemeindeverwaltung Baienfurt handelt es sich bei den aktuell infizierten Personen in Baienfurt einerseits um Reiserückkehrer aus Kroatien, die bereits bei der Ankunft am Flughafen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, andererseits ...