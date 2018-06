Innenminister: Nach Abschiebung keine Zweifel an serbischen Behörden

Der Fall der vielfach kritisierten Abschiebung einer Roma-Familie von Freiburg nach Serbien ist für Innenminister Reinhold Gall (SPD) abgeschlossen. Er habe keinen Grund, Angaben der serbischen Behörden zur Lage der Familie zu bezweifeln, sagte Gall am Dienstag in Stuttgart. Irgendwann höre die Verantwortlichkeit des Landes Baden-Württemberg auf. Ihm bleibe nichts anderes übrig, als auf die Angaben aus Serbien zu vertrauen. Die Abschiebung war kritisiert worden. Die Familie mit sechs kleinen Kindern sei ins Elend nach Serbien zurückgekehrt, hieß es etwa von Lokalpolitikern in Freiburg. Der Petitionsausschuss des Landtages hatte einer Abschiebung nach Serbien zugestimmt.