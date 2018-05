Innenminister informiert über Extremismus im Südwesten

Wie haben sich verfassungsfeindliche Bestrebungen in Baden-Württemberg entwickelt? Darauf will heute Innenminister Thomas Strobl (CDU) Antworten geben, wenn er in Stuttgart den neuen Verfassungsschutzbericht für das Land vorstellt. Er geht unter anderem auf den Islamismus, Rechtsextremismus und Linksextremismus ein. Bereits im März war bekanntgeworden, dass der Salafismus in Baden-Württemberg nach Einschätzung des Landesverfassungsschutzes im vergangenen Jahr deutlich an Zulauf gewonnen hat. Demnach stieg die Zahl der Salafisten von 2016 auf 2017 von 620 auf 750. Der Salafismus ist eine besonders konservative Ausprägung des Islams. Er gilt als ein wesentlicher Nährboden für islamistischen Terrorismus.

Alter Verfassungsschutzbericht von 2016