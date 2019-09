Innenminister: Entscheidung gegen Einbruchssoftware Precobs

Die Polizei in Baden-Württemberg soll nach dem Willen von Innenminister Thomas Strobl (CDU) nicht weiter die zuletzt getestete Einbruchprognose-Software Precobs nutzen. Man werde das Projekt in der bisherigen Form nicht weiterverfolgen, sagte Strobl der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

Zwar hält der Minister die Software grundsätzlich für ein geeignetes Mittel zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten. Voraussetzung für automatisierte Prognosen sei allerdings, dass hohe Fallzahlen vorhanden seien. „Das war bei den Einbrüchen nun nicht der Fall“, sagte Strobl der Zeitung.

„Precobs“ - eine englische Abkürzung für Kriminalitäts-Vorhersagesystem („pre crime observation system“), wurde vom Institut für musterbasierte Prognosetechnik in Oberhausen entwickelt. Bereits vor einiger Zeit war eine Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht nach einer ersten Testphase zu einem für die Hersteller enttäuschenden Schluss gekommen. In ländlichen Gebieten, in denen Wohnungseinbrüche seltener als in Großstädten vorkommen, lohne sich der Einsatz nicht, hieß es in der Untersuchung. Die Software sei zwar nicht nutzlos, aber sie sei kein Werkzeug, mit dem die Fallzahlen per Mausklick reduziert werden könnten.

Institut über Precobs BaWü

PM Innenministerium zu Precobs aus dem Jahr 2015

Max Planck Institut zu Predictive Policing