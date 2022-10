Initiative stellt Volksantrag auf G9 im Südwesten

Die Intiative „G9 jetzt“ macht ernst. Seit Jahren kämpfen Corinna Fellner und Anja Plesch-Krubner für eine Rückkehr zu einem neunjährigen Gymnasium als Standard in Baden-Württemberg. Am Freitag haben die Aktivistinnen einen Volksantrag im Stuttgarter Landtag eingereicht. „Wir sind einerseits froh, dass wir das jetzt abgegeben haben, aber auch angespannt, wie es jetzt weitergeht“, sagte Fellner der „Schwäbischen Zeitung“.

Rückblick: Quer durch Deutschland haben die Länder zu Beginn der 2000er-Jahre den Weg zum Abitur von neun auf acht Jahre verkürzt. Inzwischen sind fast alle westdeutschen Flächenländer zu G9 zurückgekehrt. Im Osten Deutschlands ist das achtjährige Gymnasium historisch verankert, doch auch dort gibt es laut Fellner erste Bewegungen hin zu G9. Als vorletztes Land hat das Saarland jüngst beschlossen, zum kommenden Schuljahr wieder auf G9 umzustellen. Nur Baden-Württemberg sträubt sich dagegen, schließlich gebe es mit den beruflichen Gymnasien und Oberstufen an Gemeinschaftsschulen Möglichkeiten, um das Abitur in neun Jahren zu erlangen, lautete bislang stets das Argument der Landesregierungen. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hatte jüngst auf den grün-schwarzen Koalitionsvertrag verwiesen und betont, dass darin Strukturdebatten ausgeschlossen seien. Außer die landesweit 43 Modellgymnasien, an denen G9 angeboten wird, werde die Möglichkeit nicht flächendeckend ausgerollt.

Unterschriftensammlung startet am 11. November

Die Initiative „G9 jetzt“ will daran nun rütteln. Der Gesetzentwurf, den sie am Freitag im Landtag eingereicht haben, ist nur der erste Schritt. Mit diesem beantragen sie eine Unterschriftensammlung für einen Volksantrag. Diese soll am 11. November beginnen. Wenn die Organisatoren innerhalb eines Jahres Unterschriften von 0,5 Prozent der Wahlberechtigten im Land sammeln, aktuell also knapp 39 000, zwingen sie damit den Landtag, sich mit dem Gesetzentwurf zu befassen. Nimmt dieser den Gesetzentwurf nicht unverändert an, können die Organisatoren ein Volksbegehren starten, das schließlich in einer Volksabstimmung münden kann.

In ihrem Gesetzentwurf fordern die Initiatoren des Volksantrags, zum nächstmöglichen Zeitpunkt G9 „als Normalform“ an den Südwest-Gymnasien einzuführen, aber auch G8 für jene zu ermöglichen, die dies wollen. „Hierdurch wird dauerhaft und flächendeckend eine Wahlfreiheit zwischen G9 und G8 ermöglicht“, heißt es da. Das zusätzliche Jahr soll vor zweijährigen Oberstufe eingefügt werden. Je nachdem, wie viele Schülerinnen und Schüler sich für G9 entscheiden, gibt es unterschiedliche Szenarien für entstehende Kosten. Langfristig brauche es demnach zwischen 1119 und 1328 zusätzliche Lehrerstellen.

Viel Kritik an G8

Die zentralen, von Anfang an geäußerten Kritikpunkte an G8 haben sich bestätigt, heißt es im Gesetzentwurf. Im Unterricht fehle Zeit für Vertiefung und Übung, Kinder müssten Inhalte früher lernen als es ihrem Alter entspreche. Auch werde die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen durch stark reduzierte Freiräume beeinträchtigt. Für außerschulische Aktivitäten wie Sport, Musik und Vereinsleben bleibe keine Zeit. „Diese Konsequenzen der um ein Jahr verkürzten Schulzeit (G8) stehen in klarem Widerspruch zum Bildungsauftrag des Gymnasiums, eine vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln“, wie es heißt. Durch die Corona-Pandemie sei der Wechsel zu G9 noch dringlicher geworden. Der Entwurf verweist zudem auf eine Forsa-Umfrage vom März dieses Jahres, wonach sich lediglich sechs Prozent aller befragten Eltern ausschließlich für G8 ausgesprochen hatten, während 62 Prozent für ein reines G9-System waren und sich 29 Prozent eine Wahlmöglichkeit wünschten.

Fellner, die in Amtzell (Kreis Ravensburg) wohnt, äußerte sich hoffnungsvoll, nachdem der Volksantrag nun beim Landtag eingereicht sei, sprach aber auch von einer „Zitterpartie“. „Ich hoffe auf den Erfolg, wobei mit der grünen Landesregierung bin ich tatsächlich skeptisch, vor dem Hintergrund, dass diese die Gemeinschaftschule befürwortet und vorantreibt.“ Nun gehe es ans Unterschriftensammeln, wofür die Initiative noch Helfer brauche. Ein Jahr sei zwar dafür Zeit, Fellner hofft aber darauf, die 39 000 Unterschriften deutlich schneller beisammen zu haben, wie sie sagt. „Es ist traurig, dass wir die Landesregierung auf diesem Weg zu G9 zwingen müssen.“