Ingenieur mit High Heels und Rock wirbt für mehr Offenheit

Besonders in den größten Städten des Kreises breitet sich das Virus aus: Mit derzeit 65 Erkrankten führt Bad Saulgau die Liste an, gefolgt von Mengen (42). Die Gemeinde Wald ist mit 32 Infektionen ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten. Grund ist der Ausbruch in einem Pflegeheim.

Die Inzidenz, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen registrierten Fälle, liegt im Kreis bei 151, in Baden-Württemberg bei 204.

Laut unserer Karte gibt es lediglich noch eine Gemeinde ohne Infizierte.