Viel Lärm um unhörbaren Infraschall bei Windrädern

Können Windräder krank machen? Über diese Frage diskutieren Windkraftgegner und -befürworter seit Jahren. Der Mainzer Herzchirurg Christian-Friedrich Vahl warnt davor, dass der Infraschall, der von Windrädern ausgeht, Einfluss auf die Herzkraft haben kann. Inwiefern seine Laboruntersuchung auf die reale Lebenswelt übertragbar ist, ist aber unklar.

Vahl forderte deshalb im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ weitere Untersuchungen. Andere Wissenschaftler widersprechen dem Mediziner deutlich.

„Die Forschung von Herrn Vahl ist völlig unsinnig, ein wissenschaftliches Desaster“, sagt etwa Stefan Holzheu, Umweltwissenschaftler der Uni Bayreuth. Vahls Thesen seien längst widerlegt.

Für seine Forschung hat der Mainzer Herzchirurg Präparate des menschlichen Herzens mit Infraschall, also mit Geräuschen, die unterhalb des menschlichen Hörbereichs liegen, beschallt.

VIDEO: Unhörbare Töne - Was ist Infraschall?

Töne werden irgendwann so tief, dass sie für das Ohr nicht mehr hörbar sind. Diese werden als Infraschall bezeichnet.

„Im beschallten Gewebe haben wir binnen einer Stunde eine Reduktion der Herzkraft festgestellt“, erklärte Vahl. „Wir haben die Beschallung bei 100 Dezibel begonnen und sind dann über 110 auf 120 Dezibel gegangen. Am Ende war die Herzkraft um zwanzig Prozent schwächer.“

Stefan Holzheu von der Uni Bayreuth hält schon den Versuchsaufbau für ungeeignet. „Aber selbst wenn wir annehmen, es gäbe diese Effekte an den Zellen bei 120 Dezibel: Windräder liegen nicht bei 120, sondern ungefähr bei 60 Dezibel. Und Herr Vahl selbst hat schon bei 100 Dezibel keine Effekte mehr festgestellt“, sagt Holzheu über die Forschung des Mainzer Mediziners. Sein Fazit:

Die Ergebnisse seiner Forschung haben also keine Relevanz.

Ein weiterer Effekt stützt Holzheus Position: „Der Körper ist so aufgebaut, dass die Infraschallwellen weitgehend um den Körper herumgebeugt werden. Das heißt, selbst wenn ich den Körper mit 120 Dezibel Infraschall beschallen lasse, kommen am Herzen deutlich weniger an. Konkret wird die Schallintensität um 35 dB reduziert. Das ist weniger als ein Tausendstel. Und man sollte nicht vergessen, dass das Herz selbst ja auch Druckschwankungen erzeugt. Diese liegen bei über 160 Dezibel - also Faktor 10 000 über der höchsten Beschallungsstufe von Vahl. Allein das zeigt, wie absurd die These von Herrn Vahl ist.“

Manche Bewohner in Windradnähe klagen über Symptome

Manche Anwohner von Windkraftanlagen klagen immer wieder über Symptome wie Müdigkeit, Depression oder gar Seekrankheit. Eine Überlegung lautet, dass dahinter der Nocebo-Effekt stecken könnte, also eine negative Erwartungshaltung betroffener Anwohner den Windrädern gegenüber - gewissermaßen das Gegenteil des Placebo-Effektes.

Windräder emittieren Infraschall – manche Anwohner sehen dadurch ihre Gesundheit belastet. Wissenschaftler widersprechen. (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Für den Herzchirurg Vahl sind jedoch nicht alle Befunde mit diesem Effekt zu erklären. „Es gibt (...) Anhaltspunkte für tatsächliche Wirkungen“, sagte er. „Deswegen wäre es wichtig, systematisch weiterzuforschen.“

Holzheu widerspricht auch hier: Es sei wissenschaftlich widerlegt, dass der Infraschall, der von Windrädern ausgeht, die Gesundheit gefährdet. Eine Schädigung von Körperzellen durch Infraschall sei ausgeschlossen.

Höhere Infraschallbelastung beim Autofahren als bei Windrad

„Man könnte vielleicht annehmen, dass manche Menschen den Infraschall bewusst oder unbewusst wahrnehmen können, über das Ohr oder die Haut zum Beispiel. Und diese leichten Druckunterschiede könnten sich dann auf die Psyche auswirken. Dagegen spricht aber, dass wir Menschen regelmäßig viel stärkerem Infraschall ausgesetzt sind. Wer zum Beispiel mit einem Auto fährt, ist einem Infraschall ausgesetzt, der im Faktor 1000 über dem liegt, was die Windkraftanlagen produzieren“, erklärt er.

„Es wurde wissenschaftlich immer wieder bestätigt, dass es eine bestimmte Wahrnehmungsschwelle gibt und wir Menschen alles, was unterhalb dieser Schwelle liegt, nicht registrieren. Uns Menschen fehlt sozusagen dafür der Rezeptor und wir nehmen das einfach nicht wahr. Auch nicht unbewusst“, sagt er und verweist auf eine Studie der finnischen Forschungsanstalt VTT.

Wir wissen im Prinzip alles über Infraschall und wissen, dass er harmlos ist. Trotzdem wird das Thema aus einer bestimmten Richtung immer wieder gepusht. Stefan Holzheu

Dort wurden Menschen in einen Schallraum gesetzt, der die Schallproben eines Windkraftrades eins zu eins wiedergeben konnte. In einem Doppelblindansatz wurde zufällig der Infraschall mal mit abgespielt und mal ausgeblendet. Einen Unterschied bemerkten die Menschen nicht.

Landesanstalt für Umwelt: Keine Infraschallbelastung

Dazu passt auch eine Untersuchung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Die untersuchte zwischen 2013 und 2015 tieffrequente Geräusche inklusive Infraschall. Gemessen wurden zum einen in der Nähe von Windkraftanlagen, zum anderen im Straßenverkehr, in Haushalten sowie in städtischer und ländlicher Umgebung.

Das Ergebnis: Infraschall ist überall. Windkraftanlagen leisten demnach keinen wesentlichen Beitrag zur Infraschallbelastung, weil ihre Pegel deutlich unter der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen.

„Der Infraschall ist von der Physik her perfekt verstanden. Wir wissen, wie er sich ausbreitet und dass er fast gar nicht mit dem Körper interagieren kann“, sagt Holzheu, der sich über die anhaltende Diskussion zum Thema ärgert. „Wir wissen im Prinzip alles über Infraschall und wissen, dass er harmlos ist. Trotzdem wird das Thema aus einer bestimmten Richtung immer wieder gepusht.“