Infektion beim Gegner: Spiel der Rhein-Neckar Löwen abgesagt

Keine Erleichterung ist in Sicht: Der Landkreis Neu-Ulm liegt weiter über der Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Fällen pro 100 000 Einwohnern. Damit gilt auch am Dienstag im Landkreis Neu-Ulm die Warnstufe Gelb. Seit Samstag gelten, bayernweit einheitliche Regelungen beim Überschreiten dieses Werts.

Unterschiede zwischen Ulm und Neu-UlmUnd mal wieder unterscheiden sich die Regelungen in Ulm und Neu-Ulm: Während in Bayern die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr untersagt ist, gibt ...