Radfahrer-Statistik: In welchen Kreisen das Rad Vorfahrt hat

Der Bodenseekreis und der Kreis Ravensburg sind vorbildlich, im Ostalbkreis gibt es noch einiges zu tun: Das sind jedenfalls die Ergebnisse des Rad-Index, den Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag vorgestellt hat. Da es der erste dieser Art ist, gibt es keine Vergleichswerte. Bei der Analyse nach Stadt- und Landkreisen gehe es nicht um Noten, betont er. Aber die Nachzügler sollten sich schon ein Beispiel an den Vorreitern nehmen. Der Ostalbkreis will diese Mahnung derweil nicht einfach so schlucken.

Das Ziel ist ambitioniert. Bis 2030 soll in Baden-Württemberg der Anteil der Wegstrecken, die klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, auf 20 Prozent steigen. „Wir wollen, dass das alle schaffen – nicht nur die Stadtkreise“, so Hermann. Das wäre eine Verdoppelung zum letztmals 2017 gemessenen Stand von zehn Prozent. Auf Basis dieser Zahlen, angereichert mit aktuelleren Erhebungen aus dem Land, kommt das Ministerium zu folgendem Ergebnis: Die Städte Heidelberg mit 26 Prozent und Karlsruhe sowie Freiburg mit je 23 Prozent Radverkehrsanteil liegen vorne. Aber auch ländliche Kreise können ihre Ergebnisse sehen lassen – etwa Biberach mit zehn, Ravensburg mit elf und der Bodenseekreis mit 14 Prozent. Im Vergleich dazu fallen die anderen Kreise im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ mit einstelligen Prozentanteilen ab.

Ziele für CO2-Reduktion kommen

Hermann weiß, dass er liefern muss: Kein anderer Bereich hinkt bei der Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase so hinterher wie der Verkehrssektor. Das Umweltministerium wollte eigentlich schon im Mai landesweite Einsparziele für jeden einzelnen Sektor vorlegen – laut einer Sprecherin von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) soll dies nun nach den Pfingstferien passieren. Spätestens dann wird der Druck auf Hermann weiter wachsen. Der wiederum sieht sich als bundesweiten Vorreiter und Treiber in Sachen Radverkehrspolitik, wie er sagt. „Wir haben vor zehn Jahren begonnen, ein strategisches Radverkehrskonzept zu machen.“ Und genau das fordert er auch von den Kommunen im Land.

Der Anteil des Radverkehrs an allen zurückgelegten Wegstrecken in einem Landkreis ist nämlich nur eins von mehreren Kriterien, die in den ersten Rad-Index eingeflossen sind. Die weiteren beziehen sich darauf, ob es vor Ort eine Radverkehrsstrategie gibt, ob die Kommunen dafür Personal angestellt haben, ob mit Öffentlichkeitsarbeit der Radverkehr vorangebracht wird und ob der jeweilige Kreis Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen ist. Auf Basis dieser Indikatoren zeigt sich zwar, dass in der Tendenz Stadtkreise besonders gute Werte haben, aber auch ländliche Kreise vorbildlich in Sachen Radverkehr sein können. Lörrach etwa liegt mit dem Wert 14 sogar vor der Stadt Freiburg mit 13.

So schneiden die Kreise in der Region ab

Laut Rad-Index liegt die Stadt Karlsruhe mit einem Wert von 16 ganz vorne. Im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“ sind der Bodenseekreis (13) und Ravensburg (11) an der Spitze, gefolgt von Ulm (10). Der Kreis Biberach (9) liegt noch etwas vor den Kreisen Tuttlingen, Sigmaringen und Alb-Donau (alle 8). Weit abgeschlagen ist der Ostalbkreis. „In anderen Kreise, die genauso ländlich sind, ist sehr viel mehr passiert“, betont Hermann.

Eine Sprecherin des Ostalbkreises will das so nicht stehen lassen. Vor allem im vergangenen Jahr sei viel passiert. Es gebe zahlreiche Fortschritte – unter anderem eine Stelle für die Radverkehrskoordination –, die aufgrund des Betrachtungszeitraums wohl nicht berücksichtigt worden seien. „Das Thema Radverkehr wird bei uns inzwischen stark vorangetrieben“, sagt sie und verweist dabei auf weitere Grafiken, die Hermann am Donnerstag vorlegt.

Demnach gehört der Ostalbkreis mit Biberach und Tuttlingen zu den sechs Kreisen, die die meisten Kilometer Radweg bauen wollen – nämlich zwischen 20 und 30 Kilometer. Entsprechende Anträge auf Fördergeld haben sie beim Ministerium gestellt. Zudem gibt es aus dem Ostalbkreis Anträge auf Geld für den Bau von Hunderten Radabstellplätzen. Auch hier gehört der Kreis zu den Spitzenreitern nach Anträgen.

Landesradwegenetz hat noch Lücken

Ob sie das Geld auch bekommen, zeigt sich aber erst noch. 680 Millionen Euro Bundes- und Landesgeld stehen laut Hermann in den kommenden fünf Jahren für Radverkehrsprojekte zur Verfügung. Die Kommunen könnten mit einer Förderung von bis zu 90 Prozent rechnen, so Hermann. Auch er selbst hat ambitionierte Ziele für das Landesradwegenetz. Bis 2026 soll es 7500 Kilometer umfassen. Hierfür fehlten aktuell noch 500 Kilometer an Lückenschlüssen.

Wenig voran geht es derweil bei den Radschnellwegen im Land. Diese Schnellfahrstrecken sind vor allem für Pendler gedacht, die mit dem Rad von einer Stadt in eine andere zur Arbeit fahren wollen. 17 Projekte mit 280 Kilometern Länge seien zwar geplant, erklärt Hermanns Staatssekretärin Elke Zimmer (Grüne). Das seien zwar so viele im Südwesten wie in allen anderen Bundesländern zusammen. Gebaut sind bislang aber gerade mal elf Kilometer. Als Hindernisse bezeichnet Zimmer vor allem die Trassenplanung und die Konflikte, die dadurch in der Bürgerschaft entstehen.

Booster durch Corona

Die Corona-Pandemie hat sich laut Hermann nur bedingt positiv auf das Radfahren ausgewirkt. „Es ist ein Kollateralnutzen von Corona, dass der Radverkehr geboostert wurde.“ Allerdings seien die meisten neuen Radler in den vergangenen Jahren nicht etwa vom Auto, sondern von den öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen, um Ansteckungen zu vermeiden. Viele seien zudem von Bus und Bahn aufs Auto umgeschwenkt. „Meine Hoffnung ist, dass diejenigen, die gelernt haben, dass sie ein Rad haben und Radfahren Spaß macht, das auch häufiger nutzen.“