In Stuttgart ist der Betrieb von Heizstrahlern in der Innenstadt vorerst wieder erlaubt. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit dafür, das bestehende Verbot auszusetzen. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hatte sich dafür starkgemacht, weil er den Gastwirten in der Corona-Pandemie entgegenkommen wollte. Ihnen soll im Herbst und Winter ein besseres Geschäft auch in den Außenbereichen ermöglicht werden.

Aus Umweltschutzgründen waren Heizpilze in Stuttgart in den Wintermonaten verboten; so wie in vielen anderen Orten auch. Nun sind sie bis Ende März 2021 gestattet. Der Betrieb von Heizpilzen ist dann ohne zeitliche Begrenzung zugelassen, teilte die Stadt mit.