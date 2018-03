Mehrere Räume durchsucht und den Schultresor geklaut haben Unbekannte in der Realschule in Winterlingen (Zollern-Alb-Kreis). Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich die Täter am Vortag wohl während eines Elternabends in der Schule einschließen lassen. Als sie alleine waren, durchsuchten sie das Sekretariat, das Rektorat, das Konrektorat und das Lehrerzimmer. Dabei brachen die Einbrecher die Türen auf. Sie entwendeten den im Rektorat stehenden Schultresor. Über die Höhe des entstandenen Schadens wurde zunächst nichts bekannt.

Pressemeldung