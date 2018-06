Berberaffenmädchen Ronja sorgt derzeit im Affenberg Salem für Chaos – dabei gibt es dort eigentlich klare Regeln.

Die Einjährige setzt sich gerne über Verbote hinweg und spielt zur Belustigung der Park-Mitarbeiter und Besucher „ordnungswidrig“ mit Artgenossen anderer Gruppen.

Betritt man das größte Affenfreigehege Deutschlands, gelegen in Salem am Bodensee, sieht man ein Idyll: Wald, Wiese und viele neugierige Äffchen, die sich von den Besuchern gerne mit Popcorn füttern lassen. Alles scheint friedlich. Doch ab und an ertönt lautes Affengeschrei, es kommt zu Streitigkeiten. Immer dann, wenn sich die drei Affengruppen, jede mit 50 bis 80 Tieren und eigenem Streifgebiet, zu nahe kommen. Meistens vermischen sich die Berberaffen nicht im 20 Hektar großen Areal, sie halten einen gebührenden Sicherheitsabstand ein. Nur nicht Ronja.

Das freche Affenmädchen, benannt nach Astrid Lindgrens Romanheldin Ronja Räubertochter, hält scheinbar nicht viel von Benimmregeln. Ausgerechnet in einer anderen Affengruppe hat es einen gleichaltrigen Spielkameraden gefunden. Deshalb läuft das vorwitzige Jungtier zurzeit munter zwischen verschiedenen Scharen hin und her, auch gegen den Willen der älteren Tiere. Sogar andere Affenkinder hat Ronja schon dazu angestiftet, es ihr gleich zu tun.

Meist wird ihr Treiben von den erwachsenen Affen aber geduldet. Als einjähriger Wildfang kann man sich vieles erlauben. Parkleiter Dr. Roland Hilgartner gibt sich optimistisch. Weibliche Tiere verbringen ihr gesamtes Leben in der Gruppe, in der sie geboren wurden. „Das wird auch bei Ronja so sein“, glaubt der Experte.