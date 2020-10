In Reutlingen steht das erste automatische Fahrradparkhaus

Das nach Auskunft des Verkehrsministeriums erste automatische Fahrradparkhaus Baden-Württembergs ist seit Montag in Reutlingen in Betrieb. In dieser Bike-Garage können den Angaben zufolge auf einer Fläche von 50 Quadratmetern bis zu 122 Fahrräder wettergeschützt und diebstahlsicher auf dem Werksgelände der Robert Bosch GmbH untergebracht werden. Das Fahrrad wird am Eingang von einem Roboterarm übernommen, der es verstaut. Mit einer Karte kann man das Fahrrad wieder abholen. Die Bike-Garage läuft für einige Boschmitarbeiter zunächst für ein Jahr im Testbetrieb und soll danach erweitert werden.

„Dies ist der richtige Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren betrieblichen Mobilität am Standort Reutlingen, den wir mit unserer Förderung sehr gerne unterstützen“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Eine weitere Bike-Garage ist für das Frühjahr 2021 am Standort Kusterdingen (Kreis Tübingen) geplant. Die Behörde unterstützt die Vorhaben mit 275 000 Euro.